ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦の試合前にメディア取材に対応。ムーキー・ベッツ外野手（33）を1番起用した理由を語った。指揮官は前日3日（同4日）に投打二刀流で出場した大谷に積極的休養を与えるため、この日はスタメンから外した。大谷に代わり、1番に入ったのがベッツで「個人的には単発の起用だと思っている」とこの日限りの1番起用と説明。続けて「今日