けさの東京株式市場で、日経平均株価は一時1300円以上値下がりし、6万6000円台での取引となっています。きのう、アメリカで半導体株が下落した流れを受け、東京市場でもアドバンテストや東京エレクトロンなど主力のAI・半導体関連株を中心に売りが広がっていて、相場全体を押し下げています。一方、TOPIX＝東証株価指数はプラス圏となる場面があるなど、きのうの終値を挟んで一進一退の展開となっています。