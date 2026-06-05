（資料写真）５日午前８時３５分ごろ、京急線県立大学−堀ノ内間の踏切で人身事故が発生した。京急電鉄によると、影響で同線は金沢八景−堀ノ内間の上下線で運転を見合わせている。運転再開は同１０時４０分ごろを見込んでいる。