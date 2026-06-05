元テレビ東京アナウンサーでタレント森香澄（30）が4日、フジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。シャワーヘッドを複数所持していると明かした。美容へのこだわりについて、ゲストの9人組ガールズグループNiziUとトーク。MAYA（24）は「ストレッチとか軽い筋トレ、マッサージ、美顔器、そのルーティンをほぼ毎日やるようにしていて、新しい美顔器とかマッサージ機とか大好きで、新作を見つけると、いつも絶対に買