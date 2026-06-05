メガハウスは、『ONE PIECE』より「るかっぷ ONE PIECE シャンクス＆バギー 幼少期Ver.セット【限定巾着付き】」(8,910円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年12月発送予定。2026年12月発送予定「るかっぷ ONE PIECE シャンクス＆バギー 幼少期Ver.セット【限定巾着付き】」(8,910円)見つめる、見上げるフィギュア「るかっぷ」シリーズに『ONE PIECE』よ