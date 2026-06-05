星野リゾートは5月31日、沖縄県の宿泊施設予約における「台風安心特約2026」の案内を開始した。台風安心特約2026沖縄県への台風接近数は本土と比較して高く、特に沖縄には1年間に平均7.7個もの台風が接近・上陸しており、その多くが6月〜10月の夏季シーズンに集中している。同社は、台風の影響を受けやすい沖縄県の宿泊施設でも、旅行者が安心して予約できるよう、宿泊キャンセル料の免除や宿泊料金の割引などを提供する予約サポー