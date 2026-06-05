星野リゾートが展開する「星のや富士」(山梨県南都留郡)は7月1日から、「夏の森グランピング滞在」を提供する。緑豊かな森は木陰を作り、夕方には涼しい風が通り抜ける同施設は富士箱根伊豆国立公園にあり、標高840〜940mほどの丘陵地に面している。夏の森は木々が強い日差しを遮ることで涼やかな木陰が広がり、蝉の声などの豊かな自然の躍動も身近に感じることができる。さらに、昨年8月の平均最低気温は21℃を下回り、夏場でも朝