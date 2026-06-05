ＭＬＢ公式サイトは４日（日本時間５日）にドジャースの大谷翔平投手（３１）が「史上最高の選手」である可能性を示す７つの理由を挙げた。３日（同４日）の敵地ダイヤモンドバックス戦で、６回を２安打無失点で６勝目（２敗）を挙げ、打者では４打数３安打、２四球で５度出塁した。防御率０・７４と０点台をキープ、打率３割１厘と３割を超えた。トマス・ハリガン記者は「大谷翔平の魔法のよなパフォーマンスはあまりにも長く