星野リゾートが展開する温泉旅館ブランド「界」は6月7日、「界 草津」を群馬県・草津温泉に開業する。トンネルを抜けると、草津温泉街へつながる施設のコンセプトは、「トンネルがつなぐ木立の湯宿と温泉街」。草津白根山の麓に広がる高台に位置し、最大の特徴である宿泊者専用トンネルで「温泉街の賑わい」と「静謐な湯宿」をつなぐ、新たな宿泊体験を提案する。趣の異なる2つの世界観をシームレスに行き来しながら、草津の名湯、