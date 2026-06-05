慌ただしい日の夕食の準備には、温めるだけ、炒めるだけ……などの“半調理”で手軽に作れる食品に頼ってみて。野菜を切る等の手間を省いて、パパっと調理時間の時短につながる半調理食品が【業務スーパー】に揃っています。今回は、そんな“楽ちん家事”を叶えてくれるような半調理食品をご紹介。ストックしておくといざという時に役立ちそうです。 パスタを茹でて、ソースを温めるだけ！ オシャレな