◆園田競馬６日目（６月５日）《小牧太》重賞Ｖで８７勝。アラン（９Ｒ）に自信。「チャンス十分」（◎）。アイファーキャップ（８Ｒ）も「前走の内容が悪くない」（◎）。ワンダーブリング（１０Ｒ）は「さらに連勝を伸ばしたい」（◎）。ホルンフェルス（１２Ｒ）も「スタートが決まれば」（◎）。《下原理》３勝を加算し６９勝。チュッチュポッポ（１２Ｒ）に力が入る。「スムーズに先行できれば」（◎）。スマート