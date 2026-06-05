【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#67【前回を読む】田中秀道さんのおかげで実現した奇跡のペアリング…長いイップスからの復活を間近で見て感動しました前週の吉沢柚月ちゃんは惜しかったなあ。プロ1年目の2024年に何試合かコンビを組んだときは、まだまだ力不足で予選落ちばかりでした。初めては、柚月ちゃんにとって6試合目となる「富士フイルム・スタジオアリス」でした。2日目の14番ホールまでは通算1アン