【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#5【前回を読む】米国Ｗ杯は本当に大丈夫か…各国警官は激減、ビザ保証金240万円、SNS履歴提出の異様ボンジーア！ついにW杯を戦う選手が出そろったよ。日本代表の選手発表は、従来通り会見で監督が選手の名前を読み上げるスタイルだったけど、世界の代表発表のトレンドはとんでもないことになっている。多くの国がオンライン動画でメンバー発表をしたんだ。それがめちゃくち