【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【前編を読む】鈴木彩艶〈前編〉恩師が語る“根っからのレッズの子”の素顔と飛躍の原点（浦和ジュニアユース・ユース元監督・工藤輝央）GK鈴木彩艶（イタリア1部パルマ／23歳）年代別W杯の常連だったが、常に谷晃生（町田）の後塵を拝してきた鈴木彩艶だが、第2次森保ジャパン発足後の2023年からは継続的に日本代表に招集され、2024年アジアカップ（カタール）以降は正守護神に完全