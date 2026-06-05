「自分から受験生に持ち掛けた。指導するより、自分で英検を受けた方が手っ取り早いと考えた」35歳塾講師が近大に「替え玉合格」…バレたのが受験時ではなく入学手続き後だったワケ驚きの動機だった。教え子に成り済まして英検2級を取得し、近畿大の入試で不正に出願したとして、「個別教室のトライ天王寺駅前校」の元塾講師、野口瑞希容疑者（35）が先月、偽計業務妨害の疑いで大阪府警に逮捕された事件。野口容疑者は自身の