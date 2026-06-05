政府公式の“高市ヨイショアカウント”誕生だ。【もっと読む】アベノマスク着用して大アクビの安倍晋三氏これまで高市首相や内閣の情報を発信してきた「内閣広報室試行アカウント」が2日、佐伯耕三内閣広報官のXアカウントとしてリニューアルされた。先月1日から試験的に運用されていたが、ユーザー名も「内閣広報官（色々投稿試し中）」に改め、本格運用に移行。フォロワー数は3日時点ですでに10万人を超え、引き続き首相の姿