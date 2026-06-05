【経済ニュースの核心】補正予算3兆円は全額赤字国債、財政悪化懸念に高市・片山コンビが“安心感”強調も…マーケットの不信感は募るばかり政府の月例経済報告（5月26日）で、国内景気判断は「緩やかに回復しているが、中東情勢の影響を注視する必要がある」との表現を3カ月連続で維持した。日本商工会議所の早期景気観測調査（5月29日）によると、中小企業の景況感を示す業況判断指数（DI）は、全産業で前月比2.4ポイント悪