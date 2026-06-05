スタジアム全体を巻き込む360度型デザインを採用FIFA（国際サッカー連盟）は6月4日、FIFAワールドカップ2026において、ファン中心の新しい試合前セレモニーを導入することを発表した。 新セレモニーは、スタジアムのどの座席からでも没入感を味わえる360度型のコンセプトを採用している。大会公式アルバムの楽曲に合わせて進行し、特大の国旗バナーやピッチ上の視覚要素を慎重に配置してファンを巻き込む演出を行う。また、選手