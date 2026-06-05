サッカーのレジェンドマッチに参加するために入国した、欧州の名門FCバルセロナ（スペイン）とリバプール（イングランド）の伝説スターたちが続々と仁川（インチョン）国際空港に姿を現した。到着ロビーに入って主催者が準備した袞竜袍（コンリョンポ、韓国の伝統的な王の衣装）を着用した彼らは「韓国に来てすぐに熱い歓迎を受け、うれしく思う」とし、満面の笑みを浮かべた。6日にソウルワールドカップ（W杯）競技場で開催される