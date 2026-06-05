ドイツの女優兼モデル、ナスターシャ・キンスキー（65）の50年以上前の映画デビュー作が、当面鑑賞できなくなる見通しだ。撮影当時13歳だったキンスキーのヌード場面が現代の感覚に合わないとの批判が起きると、監督が作品を取り下げることを決めたためだ。ヴィム・ヴェンダース監督（80）は3日（現地時間）、声明を発表し、1975年作品『まわり道』（原題 Falsche Bewegung）を上映しないよう、ストリーミング配信プラットフォーム