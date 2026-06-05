4日の衆議院予算委員会で、参政党の豊田真由子議員が、母校の桜蔭学園のタワマン問題を取り上げた。【映像】「真っ暗闇に」豊田議員が示したパネル（実際の様子）「女子御三家」としられる名門・桜蔭学園は、校舎の隣の20階建てのタワーマンション建設計画について「日照の悪化やのぞき見の危険などで教育環境が悪化する」などとして東京都に建設の許可をしないことを求め、裁判を起こしている。5月18日、東京地裁は訴えを退け