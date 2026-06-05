4日、英BBCの番組に出演するマンチェスターのバーナム市長（BBCQuestionTime提供/ロイター＝共同）【ロンドン共同】英中部マンチェスターのバーナム市長は4日、マンチェスターの選挙区で実施される下院補選に勝利すれば、補選後に実施される見通しの政権与党労働党の党首選に出馬するとの意向を示した。出馬すれば、求心力が低下しているスターマー首相の有力なライバルとなる。バーナム氏はBBC放送による補選候補者の公開