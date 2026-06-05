第1ラウンドでプレーする久常涼＝4日、米オハイオ州のミュアフィールドビレッジGC（ゲッティ＝共同）米男子ゴルフのメモリアル・トーナメントは4日、オハイオ州ダブリンのミュアフィールドビレッジGC（パー72）で第1ラウンドが行われ、久常涼は71で回り、首位と4打差の13位につけた。松山英樹は72で23位。67をマークしたウィンダム・クラーク、J・J・スポーン、ライアン・ジェラード（以上米国）トミー・フリートウッド（英国