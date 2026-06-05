財務省が５日発表した５月末の外貨準備高は１兆３０５８億ドル（約２０９兆円）で、前月末から７７１億ドル（約１２・３兆円）減った。政府・日本銀行はこの間、総額１１兆７３４９億円の為替介入を行っており、円買い介入の原資に外貨準備高が使われた。