ロシアによるウクライナへの全面侵攻により、亡くなった子どもの数が700人以上に上ることが明らかになりました。【映像】攻撃を受けたウクライナ各地の様子ウクライナで6月4日は、「ロシアの侵略により亡くなった子どもを追悼する日」とされていて、各地で追悼行事が行われました。ブダノフ大統領府長官によりますと2022年2月24日の全面侵攻以降、ロシア軍の攻撃により少なくとも707人のウクライナの子どもが命を落としたと