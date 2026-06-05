知らないうちにストレスを抱え込み、気づいた頃には心も体もヘトヘトになっていることはありませんか。ストレスの感じ方や発散方法には、その人らしいクセが表れます。この心理テストでは、あなたのストレスの溜まり方と、心を軽くするために必要な解消法を探っていきます。【詳細】他の記事はこちらQ：回転すしに行きました。どれを最初に食べますか？A：マグロB：サーモンC：えびD：いくらあなたはどれを選びましたか？それでは