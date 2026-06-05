メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。老け見えしないように、自分なりにがんばっているつもりなのに、なぜだか老けて見える気がする・・・。それはもしかしたら、アイラインの引き方が原因かもしれません。そこで今回は、40代が絶対やめるべきNGアイライン引き方と改善テクをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらNGアイラインを確認しようまずは、NGアイラインがどのようなものかを確認してみましょう。目頭から目尻まで