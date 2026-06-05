ダイソーで販売されている使い捨てしやすいシートスポンジに、カラフルなタイプが新登場していました。薄いのに泡立ちが良く、コップやお皿にしっかりフィット。きめ細やかな質感で傷もつきにくそうです。食器を洗ったら、キッチンリセットにも使えて便利。26枚入りで100円とコスパも抜群です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キッチンシートスポンジ（26枚）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：45504