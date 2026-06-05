ダイソーの『巾着トートバッグ』は、DAISO×GirlsAward×FINEBOYSのコラボによる2WAY仕様バッグ。通常はトート、サイドの紐を引けば巾着型に変化し、シーンに合わせて使い分けが可能。A4サイズや推し活グッズも入る収納力に加え、クッション性のある材質もポイント。要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：巾着トートバッグ価格：￥550（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550746015463想像以上に使いや