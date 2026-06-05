デスクの上に小物が増えて、ごちゃごちゃしがちな方に朗報です！ダイソーで人気を集めた「取り付け式引き出し」に、待望の新作が登場しました。机や棚の下に貼り付けるだけで収納スペースを手軽に増やせて、座ったままサッと中身を取り出せるのが魅力。デスク周りをスッキリ整えられるので、要チェックですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：取り付け式引き出し（ワイド）価格：￥220（税込）サイズ（約）：25cm×9.5cm