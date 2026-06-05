仕事や家事で疲れた日は、できるだけ調理の手間を減らしたくなりますよね。まな板や包丁を出すのも面倒で、簡単に食事を済ませたい日におすすめなのが、ダイソーで買えるレトルトタイプのスープ。卵1個を用意するだけで食べ応えのある一品が完成します。鍋で温めながら仕上げるだけなので、手早く時短で調理できます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ニチレイ 酸辣湯価格：￥108（税込）内容量：100g（2人前）販売ショッ