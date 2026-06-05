北中米ワールドカップのグループステージ第３戦で日本代表と対戦するスウェーデン代表は、現地６月４日に国際親善試合でギリシャ代表とホームで対戦した。３日前にはノルウェー代表に１−３で敗れているスウェーデンは、ギリシャ戦で立ち上がりの10分に先制点を献上。後半に入って53分にFWヴィクトル・ヨケレス、69分にFWグスタフ・ニルソンが得点を奪って一時は逆転に成功するも、90＋５分に同点弾を許し、２−２のドローに終