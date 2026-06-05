LAギャラクシーに所属するDF吉田麻也が再び日本代表に合流することが決定した。現地4日の練習開始前、山本昌邦ナショナルチームダイレクターが明言した。吉田はキリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦で約3年半ぶりに日本代表に復帰。アイスランド戦ではスタメン出場し、前半14分までプレーした。アイスランド戦までの限定帯同となっていたが、再びチームに合流することが決定。山本ダイレクターは「明日からサポート