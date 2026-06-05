アース製薬の公式X（旧Twitter）アカウントは6月3日、投稿を更新。完全オリジナル恋愛ゲーム『ごきげんラブリーデイズ』の無料配信開始を発表し、話題となっています。【動画】アース製薬のゴキブリ擬人化恋愛ゲーム「アース製薬さんなにしてんの」同アカウントは「アース製薬が贈る完全オリジナル恋愛ゲーム『ごきげんラブリーデイズ』無料配信開始！」と発表。併せてティザー映像も公開しています。擬人化した“4匹”のイケメン