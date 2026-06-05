【ニューヨーク共同】米金融大手バンク・オブ・アメリカは3日、今月開幕するサッカーのW杯北中米3カ国大会の無料チケット4547枚を米軍の現役または退役の軍人、警察官や消防隊員らに提供すると発表した。対象は米国の開催地11都市やその近郊に住む軍人や家族ら。軍人らにスポーツや音楽イベントのチケットを無料で提供している非営利団体「VETTIX」や国際サッカー連盟（FIFA）と協力し、同団体などのサイトを通じて配布する