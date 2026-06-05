明光ネットワークジャパンは2026年6月2日、「子どもがいる家庭の熱中症・暑さ対策に関する実態調査」に関する結果を発表した。本調査は、小学4年生から中学3年生の子どもを持つ保護者1,100名を対象に、2026年5月13日〜18日の期間、インターネットリサーチにて実施されたもの。子どもがいる家庭の熱中症・暑さ対策に関する実態調査○昨夏に小中学生の4割が熱中症のような症状を経験子どもが熱中症のような症状を経験したことがある