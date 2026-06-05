グローバルビジネスの最前線で戦うハイクラスのビジネスパーソンにとって、英語力は自らの市場価値を最大化し、ビジネスの可能性を切り拓くための最強の武器です。しかし、多忙を極めるリーダー層の中には「TOEICのスコアはそれなりに高いのに、いざ英語となると言葉が出てこない」「市販の単語帳や動画学習を続けているが、実務で使えるようにならない」という「英語のジレンマ」を抱える方が少なくありません。この限界を根本か