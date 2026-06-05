○このG-SHOCK関連ニュースのまとめ・カシオがG-SHOCKの最高級グレード「MR-G」の30周年記念モデルを発表・発表会では窪塚洋介氏がG-SHOCKとの出会いなどを語った・会場となったクルーザー船内にはMR-Gの歴代全モデルを展示5月27日にカシオは、G-SHOCKの最高級ブランド「MR-G」の最新製品となる30周年記念モデル MR-G FROGMAN「MRG-BF1000EB-1A」“ブライニクル”の発表イベントを開催した。会場は、なんと大型クルーザーの船内。