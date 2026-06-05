◆米大リーグカブス―アスレチックス（４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・今永昇太投手（３２）が４日（日本時間５日）、本拠地・アスレチックス戦で先発し、初回は３者凡退で抑える好発進を切った。初回は先頭のボルテを空振り三振。５月の月間ＭＶＰに輝いた２番のカーツも右飛に打ち取った。続くランゲリアーズも遊ゴロに打ち取って、たった９球で初回を３者凡退で抑えた。今永は、５月７日（同８
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