◆米大リーグカブス―アスレチックス（４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・今永昇太投手（３２）が４日（日本時間５日）、本拠地・アスレチックス戦で先発し、初回は３者凡退で抑える好発進を切った。初回は先頭のボルテを空振り三振。５月の月間ＭＶＰに輝いた２番のカーツも右飛に打ち取った。続くランゲリアーズも遊ゴロに打ち取って、たった９球で初回を３者凡退で抑えた。今永は、５月７日（同８