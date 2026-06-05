「ブラックサンダー」でおなじみの有楽製菓株式会社が、今年1月に通年販売を開始した「ミルクマニア」。全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどでの通年販売開始後、1か月で出荷本数が300万本を突破するなど、好調な売り上げを記録しているといいます。同社の担当者に色々と話を伺いました。●ミルクマニア誕生の背景会社の売上の多くを占めるブラックサンダーへの依存度が高いことは、長年の課題で