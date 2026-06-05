「ブラックサンダー」でおなじみの有楽製菓株式会社が、今年1月に通年販売を開始した「ミルクマニア」。全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどでの通年販売開始後、1か月で出荷本数が300万本を突破するなど、好調な売り上げを記録しているといいます。同社の担当者に色々と話を伺いました。●ミルクマニア誕生の背景会社の売上の多くを占めるブラックサンダーへの依存度が高いことは、長年の課題で
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 弁当200個キャンセル「なんで」
- 2. 長友佑都 功績称えるパッチ付与
- 3. 旭川17歳殺害 両親は顔も見れず
- 4. 弁当200個キャンセル 着信拒否
- 5. 朝サイゼ まさかの「ガラガラ」
- 6. 15kg増 福士蒼汰の近影に騒然
- 7. 男女4人死亡 小田原の家族と判明
- 8. 堀江氏に「マジで老害」発言謝罪
- 9. 京都市で米国籍男性が行方不明
- 10. 強盗致傷 容疑者が警察に電話
- 1. 弁当200個キャンセル「なんで」
- 2. 旭川17歳殺害 両親は顔も見れず
- 3. 弁当200個キャンセル 着信拒否
- 4. 朝サイゼ まさかの「ガラガラ」
- 5. 堀江氏に「マジで老害」発言謝罪
- 6. 男女4人死亡 小田原の家族と判明
- 7. 強盗致傷 容疑者が警察に電話
- 8. 路上で3人刺され1人死亡 北海道
- 9. 寿司に「洗剤」執念の被害調査
- 10. 路上で女性重体 外国人が刺した?
- 1. 冷蔵庫がマンジャロだらけ 証言
- 2. 記号「#」どう呼ぶ? 世代差あり
- 3. 贈り物を手放せるようになった訳
- 4. ファミマのシュー 驚きのコスパ
- 5. 「日本どうなろうと困らぬ」波紋
- 6. カビ取って提供 暴露投稿が波紋
- 7. 困惑…浅草寺「超丸見えトイレ」
- 8. AI活用で日本へ 日米が協力へ
- 9. 内閣広報X「絶望的にダサい」
- 10. 容疑者夫婦の子 引き取り先は?
- 1. アリサ・リュウ 中国から圧力か
- 2. 中国で化学兵器処理 邦人2人入院
- 3. 無知だった…旭日旗登場動画修正
- 4. 希で遺灰まく…住民から強い反発
- 5. 血まみれに…ドバイ案件の闇告白
- 6. 寄生バエの幼虫 生産に影響か
- 7. 動物園のトラが草 園側が否定
- 8. 水牛 トランプ似でいけにえ回避
- 9. 米とイラン、攻撃の応酬が激化
- 10. すき家でラーメン 試食レビュー
- 1. ノンアル選ぶ理由 傾向に変化?
- 2. 出戻り息子 歓迎する本当の理由
- 3. 東証から強制退場 好機か
- 4. 小5で偏差値68の娘…4年前は40台
- 5. 日経高騰もSBGだけ下落の理由
- 6. 世界初 ノドグロ「完全養殖」
- 7. 10年前のエアコンは本当にお得?
- 8. 実力トップのトヨタが抱える不安
- 9. 日本がマイナを使わない理由
- 10. 万博跡地サーキット建設可能性も
- 1. スマホユーザー必携のアプリ
- 2. 豪華すぎるROGの特別限定モデル
- 3. 8800円でiPadがMB Airに早変わり
- 4. ソニーの最新4K液晶テレビ、三井化学のバイオマスプラスチックを採用
- 5. ニュアンスカラーが可愛い！薄型Bluetoothマウス、2つの新色を発売
- 6. 牡蠣海幸かいり 吉祥寺店で、平日限定ランチ「うな重」を実食！開発担当者が語る新商品への想い
- 7. PayPayがT&Dフィナンシャル生命を子会社化、AI活用や太陽生命の保険販売へ
- 8. 省電力ミニPCでここまで使える？安定稼働が魅力の『GMKtec G11』を実機チェック
- 9. 「DREAME JAPAN」新製品発表会、日本未発売のスマートフォン「Dreame×nubia RS1」と「AURORA LS1」が展示
- 10. FeliCaが使える 5000万画素カメラにAI補正 防水・防塵で6万以下「motorola edge 60」にSIMフリーモデル
- 11. [江口靖二のデジタルサイネージ時評]Vol.18 素晴らしい、しかし同時に残念な京都駅のバス乗場案内サイネージ
- 12. スノーピークがAmazonで最大半額
- 13. 置くだけで部屋が映える、省スペース＆3WAYで使えるアーチ形全身鏡
- 14. GitHubのアクセストークンが「リンクを1回クリックしただけ」で盗まれる脆弱性が報告される
- 15. この漫画・アニメのケータイが出たら買いたい！ 5000人アンケート！
- 16. キャンペーン：片道4,390円からのジェットスター国内線・国際線セール 6月4日（木）から販売 有料会員はさらに300円OFF
- 17. カシオ、衝撃と磁場に対応する航空G-SHOCK「GWR-B3000」- 110,000円から
- 18. ホンダ、シビックTYPE R専用データロガーアプリ「LogR」発表。iPhone/Android対応
- 19. 「人生の最高の瞬間はアナログにある」――ポラロイド最小シリーズ新モデルが提案する新しい撮影体験 フィルム供給は「日本を最優先」
- 20. 【トレンド用語特集】イジメや犯罪の温床に！暴走する学校裏サイト
- 1. 長友佑都 功績称えるパッチ付与
- 2. 吉田麻也 森保Jに「緊急合流」へ
- 3. 平野美宇めぐる報道 チーム声明
- 4. 阿部氏代理人 文春の報道に言及
- 5. FIFAランク1位の仏代表逆転負け
- 6. 本当弱い 森保J対戦国で不満爆発
- 7. ザックJ 合宿地での過酷な環境
- 8. 大谷 りくりゅうとの写真はNG?
- 9. ド軍“女房役”が大絶賛！「彼は本当にゲームの感覚が優れている」 大谷翔平が防御率0点台で今季6勝目
- 10. 理解してくれ 大谷の衝撃的成績
- 1. 15kg増 福士蒼汰の近影に騒然
- 2. 京都市で米国籍男性が行方不明
- 3. 玲奈 帝王切開「楽しかった」
- 4. 櫻井翔「東京公演」の難しさ語る
- 5. セレブすぎ…篠原の長男に批判
- 6. 飯島直子が24歳年下と飲み報告
- 7. 迷惑動画 子を預けて撮り溜めか
- 8. 何も聞くな…有吉が「厳重注意」
- 9. 元教授 ソープで元看護師を希望?
- 10. 有働「結婚すると思ってた」大物
- 1. 「加齢臭が強くなる」原因は
- 2. 「有能な男」が育休を取った結果
- 3. 3COINS新作のインテリア雑貨
- 4. スタバ 贅沢な2つのフラぺが登場
- 5. 「弱火でコトコト」実は間違い?
- 6. 米育ちなのに…なぜ日本の大学へ
- 7. 探偵が捉えた若妻の不倫現場
- 8. すべての嫌味を無効化 鈍感な嫁
- 9. 資生堂 洗顔「肌グミ」再登場
- 10. 進化する白髪カバーの方法