５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、相変わらずのシマケン（佐野晶哉）の奥手ぶりにネットからも声援が飛んだ。この日の「風、薫る」では、病院に運ばれた女郎の夕凪を追いかけ、女郎屋の経営者が病院にやってくる。看病婦のヨシ（明星真由美）の機転でその場は収まるも、一時しのぎ。店に戻っても地獄、逃げてももし見つかればまた地獄。りん（見上愛）と直美（上坂樹理）は、なんとか夕凪を無事に逃がす