ものまねタレントの沙羅（43）が5日までに、自身のXを更新。俳優の広末涼子（45）との2ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】「やっぱ透明感が桁違いだわ…」反響が寄せられた広末涼子＆沙羅沙羅は「広末涼子さんとお久しぶりにお会いできました」と書き出し「写真をとる時に口元を私に寄せてくださいました！笑」と報告。「可愛すぎてMajiで吸い込まれそうな5秒前 いつも明るくて気さくな広末さん とってもとって