米大リーグ・ドジャースは４日（日本時間５日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦。大谷翔平は休養のためスターティングメンバーから外れ、今季２度目のベンチスタートとなった。代役の１番にはベッツが入った。大谷は前日に先発投手兼１番指名打者で出場し、投げては６回２安打無失点で６勝目（２敗）を挙げた。打者として前日は４打数３安打２四球で、４試合連続の複数安打と好調を維持しており、４年ぶりの代打出場の可能