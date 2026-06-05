青森県産のホタテ政府は5日、2025年度版の水産白書を閣議決定した。25年の水産物の輸出額が前年比17.2％増の4231億円となり、過去最高だったと報告。水産物需要は国内で縮小する一方、アジアを中心に世界で拡大しており、漁業者の所得向上や水産業の発展に向け「輸出の大幅な拡大を図り、世界の食市場を獲得していくことが不可欠だ」と訴えた。品目別では、金額が多い順にホタテガイ、ブリ、真珠だった。輸出先の国・地域は香