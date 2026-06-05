更なる進化を遂げたオフロードレーサーカワサキモータースジャパンは、同社のフラッグシップモデルである新型「KX250F」と「KX250FX」（公道走行不可）を、2026年7月25日に発売します。「ライダーを表彰台の頂点へ導く」という設計思想を貫くカワサキのKXシリーズは、登場から半世紀が経過した今もその哲学を受け継いでいます。【画像】全面進化で戦闘力強化！ カワサキ「KX250F」2026年モデルを画像で見る（28枚）今回発表さ