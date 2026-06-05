広大な砂漠地帯の丘の上に立っていると、地平線まで続きそうなほど長大な貨物列車がやってきました。ここは米カリフォルニア州。今回の鉄フォトは、大リーグ取材で訪れた米国から特別編をお送りします。自動車社会の印象がある米国ですが、世界最長となる２０万キロ超の鉄道網が敷かれ、総延長は日本の１０倍近くにもなります。旅客主体の日本と異なり、貨物輸送が中心なのも特徴です。太平洋に面したロサンゼルスから東へ車