プラザ合意後の米ドル暴落を止めた1987年末のG7協調 1985年9月、日米欧の先進国による財務大臣会合（G5）は、NYのプラザホテルに秘密裏に集まり、実質的な米ドル切り下げで合意した。有名な「プラザ合意」だが、これを受け、今度は一転して米ドル下落が止まらなくなった。また、この米ドル安は、米国の財政・経常の「双子赤字」などを背景とした結果であり、その是正なくして米ドル安終了はないとの見方が広がった。 こうした状