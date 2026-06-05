八戸支局長福浦則和青森県八戸市の陸奥湊（むつみなと）地区は、漁港に近い朝市の街。鮮魚店などが軒を連ね、毎日午前３時頃から商売が始まる。多い日は約３万人が訪れる国内最大規模の館鼻（たてはな）岸壁朝市の会場も、すぐそばだ。深みのあるタレは唐辛子とニンニクを隠し味に地区の一角にある海鮮料理店「みなと食堂」は、八戸の中心街から車で１０分ほど。古びた外観と、潮風でずたずたに破れたのれんが目印だ。地元の