中国の学生らによる民主化運動が弾圧された天安門事件から37年が過ぎ、台湾で追悼集会が開かれました。【映像】雨のなか、追悼する人々（台湾）きのう夜雨の降る中、台北市の広場に集まった市民らは、天安門事件が起きた1989年にちなんで、午後8時9分から犠牲者に黙とうを捧げました。集会の参加者「私たちはみんな民主主義世界の一員なのです。歴史上であれ現在であれ、自由と権利を求めて人々が起こすあらゆる行動に注目すべ