レバノンに侵攻しているイスラエルの国防相が、停戦を実行に移すことで合意した後も南部の地域で地上作戦を継続することを表明しました。【映像】攻撃を受けたレバノンの様子カッツ国防相は4日、イスラエル軍がレバノン南部での攻撃と地上作戦を継続し、駐留も続ける考えを明らかにしました。イスラエル軍は、親イラン武装組織「ヒズボラ」の拠点を標的にした作戦のため、非公式な境界のリタニ川より南の地域に住む周辺住民